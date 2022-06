Cannabisplantage entdeckt - Zwei Männer festgenommen

Nr. 1228

Ein starker Cannabisgeruch in einem Neuköllner Wohnhaus führte gestern Nachmittag zur Festnahme von zwei Verdächtigen. Nach einem Hinweis bemerkten Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 55 gegen 17.40 Uhr den typischen Geruch im Treppenhaus des Gebäudes in der Karl-Marx-Straße und lokalisierten eine Wohnung in der vierten Etage. Auf staatsanwaltschaftliche Anordnung wurde diese anschließend durchsucht. In den Räumen entdeckten die Polizistinnen und Polizisten eine bereits abgeerntete Cannabisplantage sowie mehrere Behältnisse mit mutmaßlichem Kokain. Bei dem 32 Jahre alten Mieter klickten daraufhin die Handfesseln. Kurz darauf klingelte es an der Tür und es erschien ein weiterer 32-Jähriger. Ermittlungen ergaben, dass der Mieter diesem Mann die Wohnung für seine Drogengeschäfte zur Verfügung gestellt hat. Somit erfolgte die zweite Festnahme. Bei der anschließenden Durchsuchung des nunmehr Festgenommenen, seines Fahrzeugs sowie seiner Wohnung in der Silbersteinstraße wurden weitere Betäubungsmittel, mehrere tausend Euro, eine Geldzählmaschine und das Auto selbst beschlagnahmt. Der Mieter konnte nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung und einer Vernehmung bei der Kriminalpolizei die Dienststelle wieder verlassen. Sein Komplize wurde einem Fachkommissariat des Landeskriminalamtes überstellt. Die Ermittlungen dauern an.