Fußgänger von Auto erfasst und schwer verletzt

Nr. 1227

Schwere Verletzungen erlitt ein Fußgänger gestern Nachmittag in Lichtenberg. Derzeitigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen zufolge soll ein 23-jähriger Fußgänger gegen 17.45 Uhr die Fahrbahn der Frankfurter Allee in Richtung Ring-Center überquert haben, als er von einem 79-jährigen Autofahrer angefahren wurde, der mit seinem Fahrzeug auf der Frankfurter Allee in Richtung Alt-Friedrichsfelde unterwegs gewesen sein soll. Durch die Kollision soll der Fußgänger durch die Luft geschleudert worden sein und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Der 23-Jährige erlitt schwere Kopf- und Beinverletzungen und wurde von Rettungskräften zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen hat das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.