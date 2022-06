Auf Polizisten zugefahren

Nr. 1224

Bei einer Verkehrskontrolle in Kreuzberg verletzte sich gestern Mittag ein Polizist leicht und beendete anschließend seinen Dienst. Der Beamte war gegen 11.20 Uhr in der Schöneberger Straße als Anhalteposten eingesetzt und gab einem Autofahrenden Anhaltezeichen. Zunächst wurde das Fahrzeug langsamer, beschleunigte dann jedoch kurz vor dem Polizisten und fuhr auf ihn zu. Nur mit einem Sprung zur Seite konnte der Beamte verhindern, dass er erfasst wurde. Dabei verletzte er sich am Bein sowie am Arm. Nach dem Vorfall fuhr der Wagen weiter und wurde von anderen Einsatzkräften verfolgt. Dabei missachtete der VW Touran mehrere rote Ampeln und überfuhr einen Radweg. Hierbei kam es fast zum Zusammenstoß mit einem Radfahrer. Im weiteren Verlauf entkam das Fluchtfahrzeug, konnte aber wenig später ohne Insassen in der Wartenburgstraße aufgefunden werden. Die Ermittlungen dauern an.