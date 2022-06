Mann bei Alleinunfall schwer verletzt

Nr. 1217

Gestern Nachmittag erlitt ein Mann bei einem Verkehrsunfall in Adlershof schwere Verletzungen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll ein 52-jähriger Mann gegen 15.10 Uhr mit seinem Kleinkraftrad auf der Dörpfeldstraße in Richtung S-Bahnhof Adlershof unterwegs gewesen sein, als er aus bisher unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Krad verloren haben soll und zu Boden stürzte. Durch den Sturz erlitt der Mann schwere Kopfverletzungen und wurde zunächst durch Polizeikräfte erstversorgt. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Mann anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Unfallstelle war während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme von circa 15.10 Uhr bis 15.40 Uhr zwischen Arndtstraße und Wassermannstraße für den Fahrzeugverkehr in beide Richtungen gesperrt, wovon auch die Tramlinie 61S betroffen war. Die weiteren noch andauernden Ermittlungen führt die Polizeidirektion 3 (Ost).