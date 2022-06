Nr. 1216

Ein vermutlich technischer Defekt an einem Wohnmobil führte in der vergangenen Nacht zu einem Polizei- und Feuerwehreinsatz in Friedrichshain. Kurz nach 3 Uhr brach an dem im Weidenweg stehenden Wagen das Feuer aus. In der weiteren Folge wurden durch die Hitzestrahlung vier weitere Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand, bei dem niemand verletzt wurde.