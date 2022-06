Mann angegriffen und lebensbedrohlich verletzt

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 1212

Gestern Abend griff ein Mann in Charlottenburg-Nord einen anderen Mann an und verletzte ihn lebensbedrohlich. Nach den derzeitigen Erkenntnissen befand sich ein 35-Jähriger gegen 20.25 Uhr vor einem Wohnhaus am Heilmannring, als der Mann plötzlich auf ihn zukam und ihm Stichverletzungen zufügte. Ein Zeuge hinderte den Angreifer an der weiteren Tatausführung, woraufhin er anschließend flüchtete. Der 35-Jährige, der der neue Lebensgefährte der Ex-Freundin des 37-jährigen Tatverdächtigen sein soll, wurde von der Besatzung eines alarmierten Rettungswagens in ein Krankenhaus gebracht, wo seine erlittenen lebensgefährlichen Verletzungen derzeit behandelt werden. Die 4. Mordkommission des Landeskriminalamtes hat die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen.