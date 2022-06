Gefährliche Körperverletzung – Tatverdächtige und Zeugen mit Fotos gesucht

Nr. 1209

Die Polizei Berlin sucht mit Fotos nach zwei Tatverdächtigen sowie zwei Zeugen zu einer gefährlichen Körperverletzung, die sich in der Nacht von Silvester zum Neujahr in Prenzlauer Berg zutrug. Nach bisherigem Ermittlungsstand verließen die zwei Tatverdächtigen gegen 2.25 Uhr an der Haltestelle Björnsonstraße die Tram und gerieten mit den zwei Zeugen, die auch die Straßenbahn verließen, in ein Wortgefecht. Einer der Tatverdächtigen soll dann eine Bierflasche nach den Zeugen geworfen und einem der jungen Männer ein Messer an den Hals gehalten haben. Der Wurf der Flasche ging ins Leere. Ein 31-Jähriger, der auf das Geschehen aufmerksam wurde, griff ein und drängte den Unbekannten mit dem Messer zurück. Daraufhin gingen die gesuchten Tatverdächtigen auf ihn los und sollen ihm gegen den Kopf geschlagen und in die Hand gebissen haben. Dem 31-Jährigen gelang schließlich die Flucht aus der Situation. Die Unbekannten folgten ihm zunächst, sahen dann aber von einer weiteren Verfolgung ab. Die erlittenen Verletzungen des Mannes wurden ambulant behandelt.

Die Kriminalpolizei fragt:

Wer kann Angaben zur Identität der beiden unbekannten Tatverdächtigen machen?

Wer kann Angaben zur Identität der beiden unbekannten Zeugen machen?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) in der Pankstraße 29, 13357 Berlin-Gesundbrunnen unter der Rufnummer (030) 4664-173131, per E-Mail an dir1k31@polizei.berlin.de, via Internetwache oder auch an jede andere Polizeidienststelle.