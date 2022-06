Im Bus gestürzt und verletzt

Nr. 1206

Bei einem Verkehrsunfall, der sich gestern Nachmittag in Charlottenburg ereignete, wurde ein Senior schwer verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge war ein Bus der Linie M19 gegen 16 Uhr auf der Busspur des Kurfürstendamms unterwegs. Auf dem Weg in Richtung Gedächtniskirche wartete der 35-jährige Busfahrer verkehrsbedingt an einer roten Ampel. Links neben ihm hielt eine unbekannt gebliebene Person in einem Auto. Als das Ampellicht dann auf grün wechselte, beschleunigte der oder die Unbekannte den Wagen und zog mit diesem unvermittelt in den rechten Sonderfahrstreifen. Um einen Zusammenstoß mit dem PKW zu verhindern, musste der Fahrer des Linienbusses stark abbremsen. Ein 87-jähriger Fahrgast verlor daraufhin das Gleichgewicht und stürzte. Dabei zog er sich eine Kopfplatzwunde sowie mehrere Schürfwunden an Armen und Beinen zu. Da er zudem über Schwindelgefühl und Atemnot klagte, wurde der Senior noch am Unfallort durch alarmierte Rettungskräfte erstbehandelt, die ihn anschließend in ein Krankenhaus brachten. In diesem wurde er vorsorglich stationär aufgenommen.

Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen, insbesondere zu der bislang unbekannten Person im Kraftfahrzeug, führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West).