Einbruch in Dienstfahrzeug - Festnahme

Nr. 1188

In Neukölln wurden gestern zwei Männer nach einem Einbruch in ein Dienstfahrzeug festgenommen. Vorliegenden Informationen und Zeugenaussagen zufolge soll gestern Nachmittag in der Erlanger Straße / Flughafenstraße, während von Polizeieinsatzkräften durchgeführter Durchsuchungsmaßnahmen, in das am Straßenrand abgestellte Dienstfahrzeug gegen 16.30 Uhr eingebrochen worden sein. Zwei Männer im Alter von 28 und 35 Jahren sollen mit einem Nothammer eine Scheibe auf der Beifahrerseite des Dienstfahrzeugs eingeschlagen haben. Auf Grund des Ertönens einer Alarmanlage sollen die beiden Tatverdächtigen sich vorerst vom Ort entfernt haben, bis der Alarm erlosch. In der Folge sollen sie versucht haben durch das Hineingreifen durch die gebrochene Fensterscheibe Gegenstände zu erlangen. Ohne Diebesgut sollen die beiden Männer vom Tatort geflüchtet sein. Polizeikräfte, welche in der Zwischenzeit zu dem Fahrzeug zurückgekehrt waren, nahmen die zwei Tatverdächtigen anhand von Zeugenbeobachtungen in der Flughafenstraße fest. Die weiteren Ermittlungen dauern an.