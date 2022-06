Nr.1183

Nach einem Verkehrsunfall in Halensee kam es gestern Abend zu einer mehrstündigen Sperrung der Stadtautobahn. Nach dem bisherigen Erkenntnisstand war ein 38-Jähriger kurz vor 21 Uhr mit seinem Lastwagen auf der BAB A 100 in Richtung Wedding unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache fuhr er an der Ausfahrt Kurfürstendamm gegen einen Fahrbahnteiler, worauf das Fahrzeug auf die Seite kippte. Der Fahrer zog sich dabei schwere innere Verletzungen, eine Fraktur am Lendenwirbel sowie ein Schädel-Hirn-Trauma zu und kam zur stationären Behandlung in eine Klinik. Für die Unfallaufnahme sowie die Bergungs- und Reinigungsarbeiten war die Fahrbahn bis 24 Uhr vollständig, danach bis kurz nach 2 Uhr noch teilweise gesperrt. Das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) hat die Ermittlungen übernommen.