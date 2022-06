Nach rassistischem Angriff – Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 1182

Zu einem rassistischen Angriff, der sich am Montag, den 30. Mai 2022 in Adlershof ereignet haben soll, bittet die Polizei Berlin um Mithilfe. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll ein namentlich bekannter Mann gegen 20 Uhr in der Dörpfeldstraße 33 mit zwei bislang unbekannten Jugendlichen in Streit geraten sein. Der Tatverdächtige soll die beiden im weiteren Verlauf rassistisch beleidigt und einem von ihnen zudem mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben.

Wer wurde am 30. Mai 2022 gegen 20 Uhr in der Dörpfeldstraße von einem Mann rassistisch beleidigt und/oder angegriffen und hat sich bislang noch nicht mit der Polizei in Verbindung gesetzt?

Wer hat den Vorfall am 30. Mai 2022 gegen 20 Uhr in der Dörpfeldstraße in Adlershof beobachtet und kann Hinweise zur Identität oder dem Aufenthaltsort der bislang unbekannten Jugendlichen geben?

Wer kann sonstige sachdienliche Angaben machen?

Hinweise richten Sie bitte an den Polizeilichen Staatsschutz des Landeskriminalamts im Bayernring 44, in 12101 Berlin-Tempelhof, unter der Telefonnummer (030) 4664-953311, per Fax an (030) 4664-953399, per E-Mail, an die Internetwache der Polizei Berlin oder jede andere Polizeidienststelle.