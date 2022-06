Alkoholisiert gegen Lichtmast gefahren

Nr. 1181

Glücklicherweise unverletzt blieben gestern Abend die vier Insassen eines Fahrzeugs, das bei einem Verkehrsunfall gegen einen Lichtmast geprallt war. Gegen 19.15 erhielten Einsatzkräfte Kenntnis von diesem Vorfall im Ortsteil Plänterwald und erreichten kurz darauf die Unfallstelle in der Bulgarischen Straße. Dort trafen sie neben dem Fahrer auch auf dessen 30-jährige Ehefrau sowie deren Kinder im Alter von sieben und zwei Jahren. Da der Fahrzeugführer bei seiner Überprüfung deutlich nach Alkohol roch, boten ihm die Kollegen einen Atemalkoholtest an. Diesem stimmte er zu. Bei einem Wert von knapp zwei Promille wurde der 26-Jährige in einen Polizeigewahrsam gebracht, in dem er erkennungsdienstlich behandelt und ihm Blut abgenommen wurde. Ebenso wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Anschließend konnte er seinen Weg zu Fuß fortsetzen. Da in seinem Auto, das nach dem Auslösen der Airbags nicht mehr fahrtüchtig war, keine Kindersitze festzustellen waren, wird auch diese Ordnungswidrigkeit geahndet. Die Ermittlungen dauern an.