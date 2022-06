Nr. 1179

Gestern Nachmittag erlitt ein Mann bei einem Verkehrsunfall in Wilhelmstadt schwere Verletzungen. Gegen 15 Uhr befuhr der 78-Jährige mit seinem Wagen die Wilhelmstraße in Richtung Heerstraße. Aufgrund eines medizinischen Notfalls verlor er während der Fahrt die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit dem Bordstein des linken Fahrstreifens. Dabei wurde der Wagen beschädigt, so dass Betriebsflüssigkeiten ausliefen. Nach rund 300 Meter konnte der Senior das Fahrzeug selbstständig stoppen. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Das ausgelaufene Öl entfernten Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen zum Unfall führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West).