Von Auto erfasst – Fußgänger schwer verletzt

Nr. 1177

Bei einem Verkehrsunfall in Schöneberg erlitt ein Fußgänger gestern Mittag schwere Verletzungen. Gegen 13 Uhr befuhr ein 26 Jahre alter Mann mit einem Transporter die Martin-Luther-Straße in Richtung Hauptstraße. In Höhe des John-F.-Kennedy-Platzes erfasste der junge Mann einen Fußgänger, der die Fahrbahn der Martin-Luther-Straße in Richtung Belziger Straße überquerte. Der 59-Jährige stürzte in Folge des Zusammenstoßes zu Boden und erlitt schwere Verletzungen an einem Arm und Hautabschürfungen. Der Transporterfahrer versorgte den 59-jährigen Fußgänger gemeinsam mit weiteren Unfallzeuginnen und –zeugen bis zum Eintreffen alarmierter Rettungskräfte. Diese brachten den Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen zum Unfallhergang führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd).