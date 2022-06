Mit Drogen im Auto zu schnell unterwegs

Nr. 1173

Polizisten der Verkehrsabteilung nahmen vergangene Nacht einen Mann in Hermsdorf fest. Gegen 22.35 Uhr fiel den Polizeibeamten in Zivil auf der BAB 100 mit Fahrtrichtung BAB 111 ein Audi auf, der dort mit überhöhter

Geschwindigkeit unterwegs war. Mit Unterstützung eines sogenannten Videowagens dokumentierten sie die hohen Geschwindigkeiten, die bis zu 140 km/h reichten. Nachdem der Autofahrer die Autobahn über die Ausfahrt Waidmannsluster Damm verlassen hatte, hielten die Polizisten den Wagen an und überprüften den Autofahrer. Der 20-Jährige gab dabei an, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. In dessen Atemluft bemerkten die Einsatzkräfte zudem Alkoholgeruch und aus dem Inneren des Fahrzeuges drang der Geruch von Cannabis. Der 20-Jährige gestattete die Durchsuchung des Audi, bei der die Einsatzkräfte rund fünf Kilogramm Amphetamin, ungefähr elf Kilogramm Cannabis, Bargeld und ein Messer fanden. Zur Durchführung einer Blutentnahme brachten sie ihn anschließend in einen Polizeigewahrsam. Von dort wurde er dem Fachdezernat des Landeskriminalamtes überstellt. Der 20-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln mit Waffen, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel verantworten. Die Ermittlungen dauern an.