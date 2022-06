Nr. 1172

Bei einem Verkehrsunfall in Karow wurde gestern Nachmittag ein Kind schwer verletzt. Der Junge war gegen 14.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Teichbergstraße unterwegs, als eine 68 Jahre alte Fahrzeugführerin, die die Straße mit ihrem Wagen ebenfalls von der Bucher Chaussee kommend in Richtung Matestraße befuhr, ihn beim Abbiegen in eine Einfahrt erfasste. Der 14-Jährige erlitt bei dem Unfall Verletzungen an einem Arm und am Knie, weshalb alarmierte Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten, wo er operiert werden musste. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) führt die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang.