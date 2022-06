Vater und Sohn verletzt

Nr. 1171

Ein Kradfahrer und dessen Sozius erlitten gestern Nachmittag in Steglitz bei einem Verkehrsunfall leichte und schwere Verletzungen. Nach bisherigen Ermittlungen fuhren Vater und Sohn, 54 und 13 Jahre alt, gegen 13.50 Uhr mit einem Motorroller auf der Joachim-Tiburtius-Brücke in Richtung Filandastraße. An der Kreuzung zur Bergstraße bogen sie nach rechts auf die Bergstraße ab. Im selben Augenblick bog ein 78-Jähriger mit einem Personenkraftwagen von der Filandastraße nach links auf die Bergstraße ab. Beide Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich, wobei die beiden Kradfahrer stürzten. Der 54-Jährige erlitt leichte Armverletzungen, der 13-Jährige schwere Kopf-, Bein- und Armverletzungen. Alarmierte Rettungskräfte brachten beide in ein Krankenhaus, wobei der 13-Jährige stationär verblieb. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) ermittelt.