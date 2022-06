Nr. 1170

Gestern Nachmittag wurde eine Frau bei einem Verkehrsunfall in Gesundbrunnen schwer verletzt. Dem bisherigen Erkenntnisstand zufolge soll ein 25 Jahre alter Fußgänger gegen 17.35 Uhr, ohne auf den Schienenverkehr zu achten, die Straßenbahngleise in der Osloer Straße überquert haben. Um eine Kollision zu vermeiden, führte der 45-jährige Tramführer eine Gefahrenbremsung durch. Dabei stürzte eine 81 Jahre alte Frau in der Tram zu Boden und erlitt schwere Verletzungen am Kopf und am Oberkörper. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Seniorin in ein Krankenhaus, wo sie stationär verbleibt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord).