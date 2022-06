Drei Festnahmen nach Diebstahl eines Transporters

Nr. 1164

In Charlottenburg-Nord nahmen Polizeieinsatzkräfte in Zivil der Direktion 2 (West) in der vergangenen Nacht drei mutmaßliche Fahrzeugdiebe fest. Die Männer im Alter von 43, 42 und 36 Jahren fielen den Beamtinnen und Beamten gegen 22 Uhr auf der Adam-von-Trott-Straße auf, wo sie ihren Pkw, einen Renault, parkten und dann mehrfach Türen eines unweit davon abgestellten Transporters der Marke Fiat Ducato öffneten und wieder schlossen. Zwei der drei Tatverdächtigen stiegen kurz darauf in den zum Tatort mitgebrachten Renault, während der Transporter wegfuhr. Diesen konnten die Einsatzkräfte auf der BAB 100 stellen und den 36 Jahre alten Fahrer im Bereich der Hohenzollerndammbrücke festnehmen. Die beiden anderen Tatverdächtigen wurden kurz darauf im Bereich der General-Ganeval-Brücke in dem Renault angehalten und festgenommen. Die drei Männer kamen in einen Polizeigewahrsam und wurden von dort der ermittlungsführenden Kriminalpolizei der Direktion 2 übergeben. Sie sollen noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.