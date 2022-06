Mädchen vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 1166

Mit der Veröffentlichung eines Fotos bittet die Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes Berlin um Mithilfe.

Seit dem späten Nachmitag des 1. Juni 2022 wird die 12-jährige Silvana HAYDAR AHMAD aus der elterlichen Wohnung in Berlin-Moabit vermisst. Das Mädchen soll einen schwarzen Rucksack und als einziges Ausweispapier eine BVG-Karte mitführen. Silvana ist erst seit zwei Monaten in Deutschland und spricht nur sehr wenig Deutsch.

ca. 165 bis 170 cm groß

schlank

schwarze, schulterlange Haare

blaue Augen

bekleidet mit einem weißen Oberteil, einer schwarzen Jeanshose und weißen Sportschuhen, mit wenigen orangen Details

Wer hat die 12-jährige Silvana seit dem 1. Juni 2022 gesehen?

Wer kann Angaben zum derzeitigen Aufenthaltsort des Mädchens machen?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes in der Keithstraße 30 in Berlin-Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664 912444, per E-Mail: LKA 124Hinweise@polizei.berlin.de, die Internetwache der Polizei Berlin oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.