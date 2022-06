Motorradfahrer erfasst Fußgänger

Nr. 1162

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Motorradfahrer und einem Fußgänger, der sich gestern Abend in Mariendorf ereignete, erlitt Letztgenannter schwere Kopfverletzungen. Ersten Erkenntnissen nach querte der 59-Jährige gegen 22.10 Uhr die Fahrbahn der Rathausstraße, um auf die gegenüberliegende Gehwegseite zu gelangen. Noch bevor er diese erreichte, wurde er von einem für ihn von links kommenden 20-jährigen Kradfahrer erfasst, der zu diesem Zeitpunkt in Richtung Markgrafenstraße unterwegs war. Genau wie der Passant stürzte auch der junge Mann, der samt Maschine über den Asphalt rutschte und sich dabei Hautabschürfungen an den Beinen zuzog. Ebenso wurden dabei drei parkende Autos beschädigt. Alarmierte Rettungskräfte brachten beide Männer in umliegende Krankenhäuser, aus dem der 20-Jährige nach ambulanter Behandlung wieder entlassen wurde, während der 59-Jährige stationär verblieb. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen, die ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen hat, wurde unter anderem das Kraftrad als Beweismittel sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen – insbesondere zur gefahrenen Geschwindigkeit – dauern an.