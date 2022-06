Homophob beleidigt und mit dem Tod bedroht

Nr. 1161

Auf einem Sportplatz beleidigte und bedrohte gestern Nachmittag in Prenzlauer Berg ein Mann einen anderen Mann. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat ein 33-Jähriger gegen 13 Uhr einen Sportplatz an der Choriner Straße, um dort Sport zu treiben. Auf dem Platz befand sich bereits ein 46-Jähriger an den dortigen Sportgeräten. Kaum kam der 33-Jährige in die Nähe der Sportgeräte, soll ihn der 46-Jährige sogleich homophob beleidigt und gedroht haben, ihn zu töten. Der Jüngere verließ daraufhin den Platz und alarmierte die Polizei, die den Tatverdächtigen noch an den Übungsgeräten feststellte. Den Einsatzkräften gegenüber gab dieser an, der 33-Jährige hätte ihm Avancen gemacht, die er ablehne. Nach der Feststellung seiner Identität entließen die Polizeieinsatzkräfte den Tatverdächtigen. Er muss sich nun wegen des Verdachts der Bedrohung und Beleidigung verantworten. Die Ermittlungen dazu führt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt.