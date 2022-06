Schwerverletzte Seniorin nach Verkehrsunfall

Nr. 1160

Bei einem Abbiegevorgang in Halensee soll der Fahrer eines Lkw heute Morgen eine Radfahrerin mit seinem Fahrzeug erfasst haben. Genau wie der Kraftfahrer war die 86-Jährige gegen 8.15 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Kurfürstendamm in Richtung Adenauerplatz unterwegs. Dabei befuhr sie den Radweg. An der Einmündung zur Schwarzbacher Straße bog der 23-Jährige nach rechts ab und soll die Seniorin mit dem Anhänger seines Sattelzugs erfasst haben. Die Frau stürzte zu Boden und verletzte sich am rechten Bein sowie am Kopf. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus, in dem sie vorsorglich stationär verblieb. Da der Lkw-Fahrer den Zusammenstoß offenbar nicht bemerkte, setzte er seinen Weg zunächst fort. Erst durch einen Zeugen und von diesem alarmierten Einsatzkräften konnte der 23-Jährige angehalten, überprüft und auf die Situation aufmerksam gemacht werden. Ebenso erfolgte die Aufnahme seiner Personaldaten. Die Ermittlungen dauern an.