Nr. 1157

Bei einem Verkehrsunfall in Mitte wurde in der vergangenen Nacht ein Mann schwer verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 56-Jähriger gegen 22.40 Uhr mit seinem Pkw den Leipziger Platz in Richtung Wilhelmstraße, als ein 46-Jähriger auf die Fahrbahn gerannt sein soll und daraufhin von dem Wagen erfasst wurde. Durch den Aufprall erlitt der Fußgänger Verletzungen an einem Arm und am Kopf. Alarmierte Rettungskräfte der Feuerwehr brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.