Nr. 1155

Unbekannte zündeten in der vergangenen Nacht in Moabit vier Fahrzeuge an. Ein aufmerksamer Anwohner alarmierte die Berliner Feuerwehr gegen 2.35 Uhr in die Otto-Dix-Straße. Die Brandbekämpfer löschten das Feuer. Verletzt wurde niemand. Alle vier Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung führt ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt.