Nr. 1150

Schwere Verletzungen erlitt gestern Abend ein Mann bei einem Verkehrsunfall in Mitte. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 29-Jährige gegen 19.45 Uhr aus Richtung Luisenstraße auf der Wilhelmstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Straße Unter den Linden bog sie bei grünem Ampellicht auf die Straße Unter den Linden ab. Dabei stieß sie mit einem ihr entgegenkommenden 20-Jährigen zusammen, der auf einem E-Scooter unterwegs war. Der junge Mann erlitt schwere Rumpfverletzungen. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen übernahm ein für Verkehrsdelikte zuständiges Kommissariat der Polizeidirektion 2 (West).