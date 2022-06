Nr. 1148

In der vergangenen Nacht zündeten bisher Unbekannte in Kreuzberg ein Auto an. Ein Anwohner der Lobeckstraße bemerkte die Flammen an dem dort abgestellten Wagen gegen 1.45 Uhr und alarmierte Feuerwehr und Polizei. Die Flammen griffen auf ein weiteres Fahrzeug sowie einen Bauabfallcontainer über und wurden schließlich von der Feuerwehr gelöscht. Verletzt wurde niemand. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt der Polizei Berlin hat die Ermittlungen übernommen.