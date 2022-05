Nr. 1144

Zwei Unbekannte überfielen in der vergangenen Nacht eine Tankstelle in Charlottenburg-Nord. Nach bisherigem Kenntnisstand betrat das Duo den Verkaufsraum im Letterhausweg gegen 23.30 Uhr, bedrohte die 55-jährige Kassiererin mit einem Messer und forderte Geld. Dieses bekamen sie anschließend auch und flüchteten damit in Richtung Heilmannring. Die Angestellte blieb körperlich unverletzt. Die Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) hat die weiteren Ermittlungen nach den bisher Unbekannten übernommen.