Nr. 1143

Schwere Verletzungen erlitt eine 31 Jahre alte Radfahrerin gestern Nachmittag bei einem Verkehrsunfall in Westend. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand befuhr ein 56-jähriger Mann gegen 14.10 Uhr in einem Pkw mit Anhänger die Königin-Elisabeth-Straße, als er an einer mit Ampel geregelten Kreuzung nach rechts in den Spandauer Damm einbog und dabei offenbar die geradeaus fahrende Frau übersah. Die Radfahrerin soll dabei von dem Anhänger überrollt worden sein. Sie kam mit schweren Verletzungen am Kopf sowie an Armen und Beinen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zu dem Unfall führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 2 (West).