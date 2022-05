Festnahmen nach Einbruch

Nr. 1140

Nach dem Einbruch in einen Autoteilehandel in Gesundbrunnen in der vergangenen Nacht konnten Polizisten des Abschnitts 18 zwei Tatverdächtige festnehmen. Gegen 5 Uhr hatte ein Zeuge über den Polizeinotruf die Beamten alarmiert und mitgeteilt, dass sich auf dem zu dem Geschäft in der Pankstraße gehörenden Parkplatz drei verdächtig verhaltende Personen befinden. Als die Polizisten eintrafen, stellten sie einen 18- und 19-jährigen Tatverdächtigen im Geschäft fest und nahmen beide beim Herausklettern durch ein zuvor offenbar aufgehebeltes Fenster fest. Bei einem der beiden fanden sie mutmaßlich bei dem Einbruch entwendetes Bargeld. Die Heranwachsenden wurden in einen Polizeigewahrsam gebracht und von dort der Kriminalpolizei der Direktion 1 übergeben. Sie leitet die weiteren, noch andauernden Ermittlungen.