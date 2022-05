Taschendieb festgenommen

Nr. 1138

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 28 nahmen gestern Abend in Mitte einen 29-jährigen mutmaßlichen Taschendieb fest. Der Mann soll nach Aussage eines ebenfalls 29 Jahre alten Mannes diesem gegen 20.30 Uhr in einem Einkaufszentrum am Leipziger Platz ein Portemonnaie mit Bargeld und mehreren Kreditkarten gestohlen haben, nachdem er ihn zunächst in ein Gespräch verwickelt haben soll. Als der Mann den Diebstahl bemerkte, alarmierte er die Polizei. Diese konnte den Tatverdächtigen kurze Zeit später in der Friedrichstraße festnehmen. Aktuelle Abbuchungen von einer der entwendeten Kreditkarten hatten die Beamtinnen und Beamten auf die Spur des Mannes gebracht, den der Bestohlene schließlich wiedererkannte. Bei der Durchsuchung des mutmaßlichen Diebes wurden unter anderem die entwendeten Kreditkarten und die ID-Karte des Geschädigten gefunden. Der Tatverdächtige wurde zur erkennungsdienstlichen Behandlung in einen Polizeigewahrsam gebracht, von wo aus er dem ermittlungsführenden Dezernat für Taschendiebstahl beim Landeskriminalamt übergeben wurde. Er soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an.