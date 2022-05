Landfriedensbruch

Nr. 1137

Heute früh schlug und trat eine Personengruppe in Mitte auf einen Einzelnen ein. Gegen 3.30 Uhr entbrannte zwischen zwei Personengruppen im James-Simon-Park ein zunächst noch verbaler Streit. Später schlugen und traten mehrere Personen der einen Gruppe auf einen 19-Jährigen der anderen Gruppe ein, selbst als dieser schon auf dem Boden lag. Zwei Mitarbeiter einer Bar sahen diesen Angriff, zogen den 19-Jährigen aus den Fängen der Gruppe und brachten ihn zu dessen Schutz in die Bar. Die Gruppe der Angreifer, die ungefähr 30 Mitglieder umfasst haben soll, stürmte nach und soll versucht haben, in die Bar einzudringen. Einer der beiden Mitarbeiter möchte die Tür jedoch verschlossen haben, woraufhin die Gruppe versucht haben soll, die Tür aufzudrücken. Auch soll sie Flaschen gegen die Fensterfront geworfen haben. Als zwischenzeitlich alarmierte Einsatzkräfte der Polizei eintrafen, flüchteten die Angreifer unerkannt in mehrere Richtungen. Auch der vorher Angegriffene war nicht mehr am Ort. Gegen 3.50 Uhr wurden Einsatzkräfte von Zeugen auf eine von mehreren Männern mit Pfefferspray angegriffene Gruppe, bestehend aus vier Jugendlichen und Heranwachsenden im Alter von 17, 18 und 19 Jahren, auf der Burgstraße aufmerksam gemacht. Unter den hier Angegriffenen befand sich abermals der 19-Jährige aus dem James-Simon-Park. Die Angreifer flüchteten unerkannt. Alarmierte Rettungskräfte behandelten die vier ambulant am Ort, die allesamt keine Anzeige erstatten wollten. Die von Amts wegen eingeleiteten Ermittlungen wegen des Verdachts des Landfriedensbruches und der gefährlichen Körperverletzung führt das zuständige Kommissariat der Polizeidirektion 5 (City).