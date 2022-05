Jugendliche mit Nothammer attackiert und verletzt

Nr. 1132

Einsatzkräfte der 14. Einsatzhundertschaft haben in der vergangenen Nacht zwei Tatverdächtige in Oberschöneweide festgenommen, die zuvor aus einer Gruppe von acht Personen heraus, einen Heranwachsenden und einen Jugendlichen mit einem Nothammer attackiert haben sollen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll die achtköpfige Gruppe den 20-Jährigen und seinen 17-jährigen Begleiter gegen 2 Uhr auf der Minna-Todenhagen-Brücke aus bislang ungeklärter Motivation mit dem Nothammer angegriffen haben. Alarmierte Einsatzkräfte nahmen kurze Zeit später die beiden mutmaßlichen Schläger im Alter von 16 und 17 Jahren in der Rixdorfer Straße fest. Bei Ihnen fanden die Polizistinnen und Polizisten jeweils eine schwarze Sturmhaube. Der 16-Jährige hatte zudem Drogen bei sich. Beide wurden nach den polizeilichen Maßnahmen ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Die Einsatzkräfte haben Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.