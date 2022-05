Nr. 1127

Bei der Suche nach Sama Al Tamemi bittet die Polizei Berlin um Mithilfe. Die 14-Jährige wurde zuletzt am 21. Mai 2022 um 1 Uhr in einer Jugendhilfeeinrichtung in Charlottenburg gesehen. Diese hat Sie kurz darauf mit unbekanntem Ziel verlassen. Ein Handy führt die Vermisste nicht mit sich. Eine Eigengefährdung der Jugendlichen kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Das Mädchen ist etwa 160 cm groß, hat lange schwarze Haare und trägt eine dunkle Oberbekleidung. Sie führt vermutlich einen rot-schwarz gestreiften Koffer mit Micky-Mouse-Aufdruck mit sich.