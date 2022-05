Nr. 1126

Derzeit unklar sind die Hintergründe eines Streits, der sich in der vergangenen Nacht zwischen zwei Jugendgruppen in Grunewald ereignet hat.

Zeugenaussagen zufolge gerieten die beiden Gruppen gegen 23.40 Uhr in der Teufelsseechaussee verbal in Streit. Eine Gruppe von etwa sechs bis sieben Jugendlichen und Heranwachsenden soll hierbei auf die andere Gruppe eingeschlagen haben. Ein 16-Jähriger erlitt bei der Auseinandersetzung zwei lebensgefährliche Messerstiche in den Oberkörper. Die Gruppe entfernte sich anschließend unerkannt. Ein alarmierter Notarzt kümmerte sich um den Jugendlichen und brachte ihn zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zu den Tatverdächtigen und Hintergründen der Tat führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd).