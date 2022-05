Alleinunfall mit Schwerverletztem

Nr. 1122

Zu einem verletzten 36-jährigen Mann wurde gestern Mittag ein Funkwagen des Polizeiabschnitts 24 in die Bismarckstraße nach Charlottenburg alarmiert. Dort war der Radfahrer gegen 12.40 Uhr gestürzt und gegen das parkende Auto eines 50-Jährigen gefallen, der bei dem verletzten Mann sofort erste Hilfe leistete. Sowohl dem 50-Jährigen als auch den Polizistinnen und Polizisten gegenüber gab der Mann an, dass er kurz zuvor mit seinem Fahrrad aus der Wilmersdorfer Straße nach rechts in die Bismarckstraße abgebogen sei, dort die Kontrolle über sein Fahrrad verloren habe und gegen einen Bauzaun geprallt sei. Nachdem ihm Passanten aufgeholfen hätten, habe er seine Fahrt für wenige Meter fortgesetzt, bevor ihm schwindlig und schwarz vor Augen geworden und er gegen den Pkw gefallen sei. Der Mann wurde mit einer Platzwunde am Kopf und mehreren Prellungen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zu diesem sogenannten Alleinunfall leitet das zuständige Fachkommissariat der Direktion 2 (West).