Fahrzeug in Brand gesetzt

Nr. 1121

Unbekannte haben gestern Nachmittag auf einem Mieterparkplatz eines Mehrfamilienhauses in Staaken ein Fahrzeug angezündet. Eine 44-jährige Anwohnerin alarmierte gegen 14.20 Uhr die Polizei Berlin in den Blasewitzer Ring, als sie Feuer unterhalb ihres Mercedes sah. Einsatzkräfte der Polizei sahen einen brennenden Kanister unter dem Pkw, der mit einer unbekannten Flüssigkeit gefüllt war. Das Gefäß platzte letztlich, sodass der ganze Pkw in Flammen aufging. Das Feuer griff auf einen weiteren danebenstehenden VW über, der zur Hälfte ausbrannte. Ebenfalls beschädigt wurde ein Citroen, dessen Halter den Brand bemerkt hatte und den Pkw rechtzeitig wegfahren konnte, sodass ein größerer Schaden an dem Fahrzeug verhindert werden konnte. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes führt die weiteren Ermittlungen.