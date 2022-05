Vierjährige bei Unfall schwer verletzt

Nr. 1104

Gestern Mittag wurde ein Kind bei einem Verkehrsunfall in Kreuzberg schwer verletzt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr ein 32 Jahre alter Mann gegen 12.45 Uhr mit seinem Auto das Hallesche Ufer vom Mehringplatz aus kommend in Richtung Großbeerenstraße. An der Wilhelmstraße kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Fahrzeug, dessen Fahrzeugführer von der Stresemannstraße in Richtung Mehringdamm unterwegs war. Durch die Wucht des Aufpralls lösten bei dem kreuzenden Fahrzeug die Airbags aus. Dadurch wurde ein auf dem Beifahrersitz befindliches Kind schwer im Gesicht verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Vierjährige in ein Krankenhaus, wo sie stationär verblieb. Die beiden Fahrzeugführer blieben unverletzt. Das Fahrzeug, in dem sich das verletzte Kind befand, wurde so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war. Ausgetretene Betriebsstoffe wurden durch Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr abgebunden. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge soll der von der Stresemannstraße aus kommende Fahrzeugführer bei rotem Ampellicht in den Kreuzungsbereich eingefahren sein. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City).