Nr. 1097

Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat in der vergangenen Nacht die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung in Charlottenburg übernommen. Ein Angestellter des dem Brandort in der Quedlinburger Straße naheliegenden Hotels bemerkte gegen 3.20 Uhr ein lautes Klirren und bei Nachschau einen brennenden Pkw. Noch vor Eintreffen der alarmierten Feuerwehr griffen die Flammen auf zwei weitere Fahrzeuge über. Es entstand Totalschaden an allen drei Autos. Personen wurden nicht verletzt.