Nr. 1096

Schwer verletzt wurde gestern Nachmittag ein Zweiradfahrer bei einem Unfall in Charlottenburg. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 25-Jähriger mit seinem LKW gegen 17.30 Uhr den Tegeler Weg in Richtung Mierendorffstraße. Bei grünem Ampellicht soll er nach links in die Osnabrücker Straße abgebogen sein und kollidierte hierbei mit einem 26-jährigen Motorradfahrer, welcher auf dem Tegeler Weg aus der entgegenkommender Richtung unterwegs war. Durch den Zusammenstoß stürzte der Motorradfahrer zu Boden und erlitt Verletzungen am Kopf. Alarmierte Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr brachten den 26-jährigen Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. Der Verkehrsermittlungsdienst der Direktion 2 (West) übernahm die weitere Unfallbearbeitung.