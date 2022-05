Nr. 1090

Wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt in Britz seit der vergangenen Nacht ein Brandkommissariat. Zeugen hatten gegen 22.30 Uhr Feuerwehr und Polizei verständigt, nachdem sie in der Gielower Straße Feuer an einem geparkten VW entdeckt hatten. Der VW brannte vollständig aus. Durch die Hitzeeinwirkung wurden noch drei weitere Fahrzeuge beschädigt. Personen kamen nicht zu Schaden.