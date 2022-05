Vor Polizei geflüchtet und Unfall verursacht

Nr. 1086

In Schöneberg entzog sich gestern Abend ein bisher Unbekannter einer Polizeikontrolle, gefährdete dabei andere Menschen und verursachte gegen 21.45 Uhr einen schadensträchtigen Unfall.

Zunächst war einer zivilen Streife des Verkehrsdienstes der Mercedes-Benz in der Kurfürstenstraße aufgefallen und die Beamten entschieden sich, den Wagen verkehrsrechtlich zu überprüfen. Die Anhaltesignale missachte der Mann jedoch, wendete stattdessen schlagartig und gab Gas. Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit flüchtete er in Richtung An der Urania. Hierbei mussten mehrere Menschen, die gerade die Straße überquerten, zur Seite springen, um nicht von dem Wagen erfasst zu werden. Im weiteren Verlauf seiner Flucht verlor der Fahrer des Mercedes-Benz im Bereich der Kreuzung Kurfürstenstraße/Schillerstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug, stieß erst mit einem auf der Kreuzung wartenden Linksabbieger, ebenfalls einem Mercedes-Benz, zusammen und wurde dadurch in den Bereich der Mittelinsel geschleudert, wo er eine Entwässerungsleitung beschädigte. Der Fahrer stieg dann aus dem Fahrzeug und flüchtet zu Fuß. Die 26-Jährige Beifahrerin des linksabbiegenden Fahrzeugs wurde bei dem Zusammenprall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden Der Kreuzungsbereich musste während der Unfallaufnahme und den Aufräumarbeiten gesperrt bleiben, hiervon waren auch drei Buslinien betroffen. Die Ermittlungen zu dem bisher unbekannten Unfallverursacher dauern an.