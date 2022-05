Nr. 1084

In Spandau wurde eine Gedenktafel beschädigt. Mitarbeitende des zuständigen Ordnungsamtes zeigten gestern Nachmittag per Internetwache an, dass die in der Feldstraße auf dem Gehweg aufgestellte Gedenktafel für Arthur Löwenstamm mit Farbe besprüht worden war. Eine unmittelbare Beseitigung der Farbe war nicht möglich. Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung dauern an.