Alkoholisierter Autofahrer fährt Radfahrerin um

Nr. 1077

Gestern Abend ereignete sich ein Verkehrsunfall in Halensee, bei dem eine Radfahrerin von einem Pkw erfasst wurde. Ersten Ermittlungen und Zeugenaussagen zufolge war der 35-jährige Autofahrer auf dem Kurfürstendamm in Richtung Hubertusallee unterwegs, als er gegen 19.30 Uhr beim Abbiegevorgang in die Georg-Wilhelm-Straße das Rotlicht der dortigen Ampel missachtete und infolgedessen eine die Fahrbahn querende Radfahrerin umfuhr. Die 36-Jährige stürzte daraufhin zu Boden und erlitt einen Unterschenkelbruch ihres linken Beins. Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus, in dem sie stationär verblieb.

Da einer der vor Ort agierenden Kollegen im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme Alkoholgeruch in der Atemluft des 35-Jährigen wahrnahm, bot er ihm einen Atemalkoholtest an. Diesem stimmte er zu. Bei einem Wert von 1,7 Promille folgte eine Blutentnahme in einem Polizeigewahrsam sowie die Beschlagnahme des Führerscheins. Die Ermittlungen dauern an.