Nr. 1215

Der seit dem 16. Mai 2022 vermisste Mann wurde am vergangenen Donnerstag tot in der Döberitzer Heide in Brandenburg aufgefunden. Hinweise auf eine Straftat liegen aktuell nicht vor.

Erstmeldung vom 19. Mai 2022: Mann wird vermisst – Polizei bittet um Mithilfe: Mit der Veröffentlichung eines Fotos bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach einem Vermissten. Der 56 Jahre alte Mann soll seine Wohnanschrift in Staaken am 16. Mai 2022 gegen 10 Uhr auf einem E-Bike verlassen haben und wurde seitdem nicht mehr gesehen.