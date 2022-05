Kopfverletzung nach Motorradsturz

Nr. 1060

Bereits gestern Vormittag ereignete sich ein Verkehrsunfall in Gesundbrunnen, bei dem sich ein Motorradfahrer schwere Verletzungen zuzog. Gemäß Zeugenaussagen befuhr der 57-Jährige die Bernauer Straße in Richtung Eberswalder Straße, als er gegen 10.10 Uhr die Kontrolle über sein Zweirad verlor und stürzte. In Folge des Sturzes verlor der Mann für einen Moment das Bewusstsein, erlitt zudem diverse Hautabschürfungen und wies Orientierungsschwierigkeiten auf. Rettungskräfte der Feuerwehr brachten den Verletzten in ein Krankenhaus, in dem er stationär verblieb. Die für die Unfallaufnahme eingerichteten Straßensperrungen zwischen Garten- und Hussitenstraße blieben bis etwa 10.35 Uhr bestehen. Die weiteren Ermittlungen, die das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) übernahm, dauern an.