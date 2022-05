Nr. 1055

Bei einem Verkehrsunfall gestern Nachmittag im Märkischen Viertel wurde eine Zweiradfahrerin schwer verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr die 53-jährige Frau mit ihrem Elektrofahrrad gegen 16.50 Uhr den Wentowsteig vom Dannenwalder Weg kommend in Richtung Teschendorfer Weg. Als der 27-jährige Fahrer eines Pkw aus seinem am Fahrbahnrand geparkten Wagen aussteigen wollte, öffnete er die Fahrertür, woraufhin die 53-Jährige dagegen stieß und stürzte. Alarmierte Rettungskräfte brachten die am Kopf verletzte Frau in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde.