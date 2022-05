Nr. 1048

Eine oder mehrere unbekannte Personen beschmierten und beschädigten vergangene Nacht ein Bürger- und Wahlkreisbüro in Biesdorf. Ein Mitarbeiter des Objektsschutzes der Polizei stellte gegen 2.30 Uhr eine geschmierte Parole in einer Größe von ungefähr 6 × 1 Meter an der Fassade des Hauses, sowie ein beschädigtes Fenster des Bürgerbüros der Senatorin für Inneres und Sport an der Köpenicker Straße fest. Der Polizeiliche Staatschutz beim Landeskriminalamt ermittelt zu dieser Sachbeschädigung mit politischer Tatmotivation.