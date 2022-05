Vierjährige von Auto angefahren

Nr. 1047

Gestern Nachmittag wurde eine Vierjährige bei einem Verkehrsunfall im Ortsteil Grunewald verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen wollte das Kind gegen 16.50 Uhr die Gehwegseite der Auerbachstraße wechseln, löste sich dafür von der Hand seiner Begleiterin, rannte auf die Straße und wurde dort von einem Auto angefahren. In Folge des Zusammenstoßes erlitt das Mädchen Verletzungen am Knie und im Bereich der Rippen, mit denen sie vorsorglich in einem Krankenhaus verblieb. Da der 67-jährige Fahrzeugführer während der Sachverhaltsaufnahme geistig abwesend wirkte und nur schwer den Anweisungen der Einsatzkräfte folgen konnte, wurde ihm nach rechtlicher Belehrung ein Atemalkoholtest angeboten. Diesem stimmte er zu. Das Ergebnis: Rund ein Promille. Somit wurde sein Führerschein beschlagnahmt, sein Wagen geparkt und verschlossen und er nach Beendigung aller Maßnahmen vor Ort entlassen. Die weiteren Ermittlungen führt das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West).