Nr. 1022

Schwere Verletzungen, die in einem Krankenhaus stationär behandelt werden müssen, erlitt ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall gestern Mittag in Friedenau. Eine 58-jährige Autofahrerin wendete gegen 13.30 Uhr mit ihrem Fahrzeug in der Saarstraße und fuhr dabei den 39-jährigen Motorradfahrer an, der zu diesem Zeitpunkt auf der Saarstraße in Richtung Knausstraße unterwegs war. Der Kradfahrer wurde bei dem Aufprall am Kopf verletzt und erlitt mehrere Knochenbrüche. Er kam mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in eine Klinik. Die Verkehrsermittlerinnen und Verkehrsermittler der Polizeidirektion 4 (Süd) leiten nun die Ermittlungen zum Unfallhergang.